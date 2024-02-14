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“Happy valentine day”.. اجمل صور وعبارات عيد الحب 2024 ابعتها لزوجتك وحبيبتك
يفصلنا عن عيد الحب ساعات قليلة ولذلك يبحث الكثيرين عن عبارات عيد الحب 2024، حيث أنه غداً الأربعاء الموافق 14/2/2024، فيتم في هذا اليوم تبادل الهدايا، والكلام المعسول، والمشاعر الجياشة، والعبارات الشعرية من قبل المحبين والمتزوجين، فهذا اليوم يزرع ذكرى جميلة بين المحبين، لأن هذه الأشياء تجعلهم يتذكرون الماضي كل فترة بالتالي تتجدد مشاعر الحب الذي بينهم.
عبارات عيد الحب 2024
عبارات عيد الحب 2024 تجعل هذا اليوم مميزًا حيث يعبير كلا الطرفين للآخر عن مشاعره بهذه العبارات الجميلة مثل:
- إني أرى العمر في عينيگ مغفرة قد ضل قلبي فقل لي كيف أهديه.
- لكٓ بالفـؤاد معـزةٌ وهيـامُ ، والبعـدُ فـي شـرعِ الغـرامِ حـرامُ.
- مـا بـالُ بالكٓ لا يُبالـي بلوتنـي ، وباليلةٍ بـاتٓ الوئـامُ خصـامُ.
- قـد كُنـا أمسـاً بالغـرامِ نُـلامُ ، ليـت الليالـي بالهـوى قـد دامـوا.
- عُـد لـي فهجـركٓ قاتـلٌ وأنـا الـذي فتكت بـهِ الآلامُ والأيـامُ.
- وأراك في كل اتجاه كالـسـمـا
- لا مهرب مـن أن تقابل نظرتي.
- أراك يـا وجعي كجرح غـائر
- سيظل عمرا في صميم هويتي.
رسائل تهنئة بعيد الحب 2024
رسائل التهنئة تجدد الحب بين الأخرين سواء من الأهل أو الأصدقاء أو شريك حياتهم، ومنها:
- كل عيد حب وأنت الجانب المضيء في حياتي.
- دمت لي حبًا طاهرًا، وقلبا باسمًا احبك فوق حب المحبين حبًا.
- لو كان لي قلبان لعشت بواحدٍ وترك قلبًا في هواك يُنعم.
- في عيد الحب، أبلغك أنك حبي الدائم مهما يطول النوى، أنت من علمتني كيف اعشقك، أنت الذي سقتني شهد رياگ.
- أنا زادي في هواگ الشوق، و زوادي وأنا المعشوق، وأنت الشمس مهما تغيب تاني تنوري الدنيا.
- احببت قلبًا متلونًا بلون الحياة فكيف لي أن اسكنه.