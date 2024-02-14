موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 في السعودية والقنوات التي تنقل النهائي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ينتظره كل الجماهير المحبة لكرة القدم من حول العالم؛ ولذا فقد أوضحت هيئة الترفيه العامة كأس مصر النهائي والذي سيقام بين فريقين كبيرين هما الزمالك والأهلي، وسيكون هذا بالعاصمة الرياض خلال الشهر القادم، ولذا فإن الجماهير المشجعة تنتظر حجز التذاكر الخاصة بهم من أجل حضور تلك العظمة التي سيتم إقامتها بالرياض لأول مرة، وسنوضح لك الموعد الذي تم تحديده من أجل المباراة بالتحديد وكيف يمكن حجز التذاكر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

سيكون موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في يوم 8 مارس 2024 والذي سيكون يوم جمعة، وستكون بداية المباراة بالساعة 8 حسب توقيت مصر، والساعة 9 حسب توقيت السعودية، وستكون فوق ملعب الأول بارك بالرياض.

كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

يمكن حجز التذاكر الخاصة بمباراة الزمالك والأهلي بالسعودية من خلال منصة وي بوك باتباع هذه الخطوات:

يتم تسجيل الدخول على منصة وي بوك.

يتم الضغط فوق مباراة الزمالك والأهلي.

يتم الضغط فوق حجز التذاكر.

يتم تحديد فئة التذكرة ورقم المقعد من خلال الخارطة الموضحة.

يتم سداد قيمة التذكرة باستخدام طريقة الدفع المتوفرة أمامك.

يتم بعدها الضغط فوق شراء التذكرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

سيتم نقل المباراة من خلال قناة أون تايم سبورت بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية، وفيما يلي نوضح لك تردد هاتين القناتين كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت

يأتي تردد هذه القناة كما يلي:

التردد: ١١٨٦١.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يأتي تردد هذه القناة أيضًا كما يلي: