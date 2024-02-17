لو انت اترفضت المره اللي فاتت الفرصة جاتلك..إعادة اختبار المتقدمين لـ30 ألف معلم الدفعة الأولى لسد العجز بالوزارة

إعادة اختبار المتقدمين لـ30 ألف معلم الدفعة الأولى المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التعليم في مصر، حيث أن الوزارة أعلنت عن بدء التقديم للمسابقة من أجل توفير فرصة عمل لحوالي 11114 معلم/ة للالتحاق بالصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى وهما (الأول/ الثاني/ الثالث) لعام 2024/ 2025 في كافة مدارس الجمهورية، كما أوضحت الوزارة بتوفير فرص عمل كثيرة للمدرسين في كافة المراحل الدراسية.

إعادة اختبار المتقدمين لـ30 ألف معلم الدفعة الأولى

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد خطوات التقديم لمسابقة التعليم، وتكون هذه الخطوات كما يلي:

زيارة بوابة الوظائف الحكومية.

النقر على الوظائف.

اضغط وظيفة معلم مساعد.

الاختيار يلزم أن يكون وفقًا للمحافظة التابع لها المعلم/ة.

كتابة البيانات اللازمة، بالإضافة إلى إرفاق المستندات.

انقر إرسال.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في التقديم للمسابقة، وتكون هذه الشروط تبعًا لما حددته وزارة التعليم كالتالي: