والله ف رمضان الدنيا هتبقى حلوة..مبادرة تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية 2024 في كل محافظات مصر بأسعار مخفضة

مبادرة تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية التي أعلن عنها صندوق تحيا مصر، حيث مع اقتراب شهر رمضان المبارك قامت الجهات الحكومية المختصة بتوفير قوافل أطلق عليها مبادرة أبواب الخير وسوف تكون هذه القوافل في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ويكون الهدف من هذه القوافل هو توفير السلع والمنتجات التي يحتاج إليها المواطنين بأسعار أقل من السوق.

مبادرة تحيا مصر لتوفير السلع الغذائية

اختلفت أسعار المنتجات في الأسواق بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذلك حرصت الحكومة على محاولة توفير السلع بأسعار مدعمة ومخفضة من أجل مساندة المواطنين وتكون تفاصيل القوافل للمبادرة كما يلي:

المبادرة تعمل على توفير حوالي مليون كرتونة.

المواد التي بداخل الكرتونة ستكون نحو 12.300 طن مواد غذائية جافة.

كل أسرة سوف تحصل على كرتونة بداخلها 12 كيلو من المواد.

المواد التي بداخل الكرتونة ستكون عبارة عن 5 كيلو أرز وأيضًا 3 كيلو مكرونة و2 كيلو سكر بالإضافة إلى زيت وشاي وأيضًا نصف كيلو فول.

يوجد في الكرتونة أيضًا كيلو بلح، وهناك بروتين من الدواجن واللحوم.

مبادرة تحيا مصر

حرصت وزارة التضامن على توفير دعم للمواطنين، وجاء ذلك القرار بعد مناقشة الوزارة كيفية مساعدة المواطنين في مواجهة الغلاء الذي حدث في الأسعار وأيضًا توفير الدعم مع اقتراب شهر رمضان، والمبادرة تحققت بتعاون الجهات الآتية مع صندوق تحيا مصر: