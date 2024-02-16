“سامسونج عاملة عظمة” أفضل هاتف أندرويد يمكن شراؤه في 2024 من العملاق الكوري Samsung

أفضل هاتف أندرويد يمكن شراؤه في 2024، الكثير من المواطنين يقومون بالبحث عن أجدد وأفضل الهواتف الأندرويد التي من الممكن أن يتم شرائها في العام الجديد 2024، فهذه الهواتف قد قامت بالحصول على شعبية كبيرة بين الناس، وهذا يرجع إلى المواصفات الرائعة التي تتميز تلك الهواتف بها، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن أفضل الهواتف الأندرويد التي داخل قائمة 2024.

أفضل هاتف أندرويد يمكن شراؤه في 2024

العديد من المواطنين يقومون بالبحث عن أفضل هاتف أندرويد يمكن شراؤه في 2024، حيث أن تلك الهواتف من أفضل الهواتف التي يمكن أن يتم شرائها في هذا العام الجديد، بالإضافة إلى أن جميع تلك الهواتف تتميز بأنها لديها الكثير من المواصفات المميزة التي تجعل الجميع يُفكر بشرائها، فتكون تلك الهواتف كالآتي.

Samsung Galaxy Z Flip 5-2

هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالبحث عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 5-2، حيث أن هذا الهاتف من أكثر الهواتف الأندرويد المميزة، فتكون المواصفات كالآتي:

يكون المعالج Snapdragon 8 Gen 2.

المساحة التخزينية الخاصة بالهاتف 256 جيجا بايت، كما أنه يتوفر أيضًا بـ 512 جيجا بايت.

الكاميرا في هذا الهاتف تكون 12+12 ميجا بكسل وهذا خاص بالكاميرا الخلفية، كما تكون الكاميرا 10 ميجا بكسل.

Samsung Galaxy Z Fold 5-3

من ضمن الهواتف الأندرويد المميزة هو هذا الهاتف، فتكون مواصفات هذا الهاتف كالآتي: