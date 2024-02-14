لو الباقة خلصت هتلعب من غير نت .. ألعاب أندرويد بدون نت 2024 وخطوات التحميل

ألعاب أندرويد بدون نت، يبحث الكثير من اللاعبين عن الألعاب الخاصة بالهواتف الأندرويد والتي يتم لعبها بدون نت، حيث أن هناك العديد من الألعاب المتنوعة التي يمكن أن يتم لعبها دون الحاجة إلى الانترنت وفي نفس الوقت تكون مُسلية لوقت الفراغ، فهناك الكثير من محبي تلك الألعاب الذين يقومون بالبحث عنها، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الألعاب الخاصة بهواتف الأندرويد والتي تعمل دون انترنت.

ألعاب أندرويد بدون نت

الكثير من الشباب يقومون بالبحث عن الألعاب التي من الممكن أن يتم لعبها دون الحاجة إىل شبكة الواي فاي او إلى بيانات الهاتف، حيث أن تلك الألعاب تكون مُوفرة بشكل كبير للانترنت، كما أنه من الممكن أن يتم لعبها في أي وقت حتى إذا كان لا يوجد انترنت أو عند انقطاع الكهرباء، فلهذا يتم البحث بشكل كبير عن ألعاب أندرويد بدون نت، فسنعرض لكم هذه الألعاب المميزة.

لعبة Dead Cells

هذه اللعبة من أفضل الألعاب الأندرويد التي يتم لعبها بدون انترنت، حيث أن هذه تلك اللعبة تكون ثنائية الأبعاد، وهذه اللعبة عبارة عن قتال جميع الأعداء التي من الوحوش وأيضًا بعض الزعماء الأشرار، حيث كلما يتم قتل هؤلاء الأعداء يترقى اللاعب في مستويات اللعبة، بالإضافة إلى أن هذه المستويات تقوم أيضًا بتوفير الكثير من الأسلحة الجديدة وتطويرها.

لعبة Subway Surfers

لا يوجد أحد لا يحب لعبة Subway Surfers، حيث أن تلك اللعبة لها شهرة كبيرة في عالم الألعاب، فهذه اللعبة من ألعاب الأندرويد التي تكون دون الحاجة إلى انترنت، ففي تلك اللعبة يقوم اللاعب بالهروب من خلال القفز والجري على القطارات، وفي تلك الأثناء يتم تجميع النقود.