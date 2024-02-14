فاينلي باتشات بكدجات الخميس غداً في بيس 24 موبايل😵🔥بكدج إيبك اسطوري وفتحه بدون ولا كوينز🤯 efootball 2024😱

تحديث الخميس من اي فوتبول باكدجات مجانية بعد التحديث الذي حصلت عليه لعبة بيس اي فوتبول يوم الخميس زادت عدد المنافسات كذلك التحديات داخل التطبيق مما زاد حماس كذلك تشويق اللاعبين أكثر من أجل تجميع أكبر عدد من الكوينزات لفتح البكدجات المجانية التي تضم لاعبين مختلفين أمثال ميسي، ورونالدو لاسيما أن عمليات الشحن ستتم بشكل أسرع، وأسهل.

تحديث الخميس من اي فوتبول باكدجات مجانية

توفر اللعبة بعد التحديثات الأخيرة عدد كبير من الكوينزات المجانية التي يصل عددها إلى ألف كوينز بالإضافة إلى الكثير من الهدايا القيمة التي تزيد من قوة فريقك كما أنك ستحصل على لاعبين أسطوريين في كرة القدم مثل ديفيد فيا 102 ، وميسي 102 عندما تقوم بعمل تحديث التطبيق ثم تحديث الحملة التي تخص التسجيل سوف تحصل على كوينزات مجانية علاوة على ذلك تجميعك لحوالي عشرة آلاف جي بي ثم بعد عملية التسجيل اليومي ستحصل على خمسين كوينز مجانية تماماً كل أسبوع لتقوم بتجميع عدد كبير من الكوينزات خلال شهر واحد لا تنسى تحديث الحملة الخاصة بالتطبيق كل أسبوع لأنها تتغير من فترة لأخرى حتى تتمكن من تجميع أكبر عدد من الكوينزات.

كيفية تحديث لعبة بيس اي فوتبول

حصلت اللعبة على تحديث في يوم الثاني من شهر نوفمبر لهذا العام لهذا يبحث الكثير من المستخدمين عن طريقة التحديث للتمتع بكل السمات الجديدة لهذا قم بالدخول إلى تطبيق جوجل بلاي أو آب ستور، والبحث عن اللعبة ثم اضغط على كلمة تحديث انتظر عملية التحديث بعدها ادخل إلى اللعبة ثم استمتع بكل المميزات الحديثة.