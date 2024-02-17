جاي بخيره..أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة+اشترى حاجات رمضان بأقل الأسعار

أماكن معارض أهلا رمضان، هناك الكثير من المواطنين الذين يقومون بالبحث عن أماكن معارض أهلا رمضان، حيث أن معارض أهلا رمضان تقوم بتوفير الكثير من السلع والمنتجات الخاصة بشهر رمضان بأسعار مُخفضة لجميع المواطنين، حيث يستطيع المواطن أن يقوم بشراء ما يريده بأسعار مناسبة عن السوق، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة وأيضًا في الجيزة.

أماكن معارض أهلا رمضان

قامت الحكومة المصرية بتأسيس وتنفيذ معارض أهلا رمضان، حيث أن تلك المعارض لها أهمية كبرى خاصةً في الوقت الحالي قبل أيام قليلة من شهر رمضان المُبارك، حيث أن جميع الأسر وجميع المواطنين يريدون أن يقوموا بشراء العديد من السلع وأيضًا المنتجات التي يتم شرائها في شهر رمضان، ولكن دائمًا ما يقومون بالبحث عن أماكن معارض أهلا رمضان، فتأتي أماكن هذا المعرض في محافظتي القاهرة وأيضًا الجيزة، وفي تلك المحافظتين توجد الكثير من المنافذ المتنوعة والمنتشرة لكي تقوم بتغطية جميع انحاء المحافظة، فهذه المنافذ قد يصل عددها إلى أكثر من 10 منافذ، فسنتعرف على الأماكن الخاصة بالمعارض على النحو التالي.

معارض أهلا رمضان بالقاهرة

تأتي أماكن هذا المعرض في محافظة القاهرة في الأماكن التالية:

منطقة أثر النبي التي توجد في مصر القديمة.

منطقة حي البساتين بجانب شركة الكهرباء.

منطقة المنيل التي توجد في مصر القديمة.

منطقة المعصرة والتبين.

منطقة ميدان الباشا في مصر القديمة.

منطقة حسن المأمون في مدينة نصر.

منطقة زهراء المعادي.

منطقة ميدان الحرية في المعادي.

معارض أهلا رمضان بالجيزة

تأتي أماكن هذا المعرض في محافظة الجيزة في الأماكن التالية: