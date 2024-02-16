إيه هي أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2024؟+موعد طرح سقق جديدة 90 متر

أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي، يواجه بعض المستثمرين مع وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة مشكلة إزالة مساكنهم وإلغاء العقود من قبل قرار صادر عن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهذا بسبب وجود العديد من الأخطاء التي يجب على المواطنين الانتباه لها وتجنبها، وهذا يجعلهم يخسرون مبالغ ضخمة ويتعطل إنتاجهم، لذلك اليوم سنبين لكم الأمر بشكل مبسط، لكي تتجنب حالات سحب الشقة، كل ما عليك هو المتابعة فقط لكل ما هو آتي.

أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي وتعزيز التمويل العقاري بياناً يحدد فيه الظروف التي قد تؤدي إلى استرداد الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي:

تُسحَب الوحدة السكنية من المستفيد في حالة الإقدام على التخلي عنها أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر بدون الحصول على موافقة رسمية مكتوبة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يحدث إلغاء تحديد الوحدة في بعض الظروف استجابةً لطلب صاحب الوحدة.

في حالة عدم القيام بتسديد الدفعات المستحقة لوحدة الإسكان في الأوقات المقررة، يتم إلغاء تخصيص الشقة.

سوف يؤدي الفشل في توقيع العقد وتسلم الشقة في الزمن المحدد للاستلام إلى فقدان المستفيد لحقه في الوحدة السكنية المخصصة له.

عند الكشف عن أية عملية تزييف في الأوراق المقدمة للتسجيل للحصول على الوحدة، يتم إلغاء منح الوحدة.

طرح شقق للإسكان قريبا

تستعد وزارة الإسكان والتعمير لإطلاق مجموعة من الشقق السكنية الجديدة الموجهة للأشخاص ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة للفئة التي تزيد دخولهم عن المحدود، وذلك بدفعات أولية ميسرة وخطط تقسيط ممتدة الأمد، وذلك في إطار السعي لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتطوير مساكنهم بما يضمن لهم حياة كريمة، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسعياً لتحقيق رؤية مصر لعام 2030.