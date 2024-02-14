استقبل الآن تردد قناة هي “كل الدنيا” Heya TV 2024 الجديد على النايل سات وأهم برامج القناة

تهتم العديد من السيدات معرفة تردد قناة هي، حيث تعد قناة heya tv من أشهر وأهم القنوات التي توجد في العالم العربي لإذاعة برامج مهمه للمرأة، ولذلك تعد هذه القناة أهمية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية داخل العديد من الدول العربية، حيث تقوم القناة بتحديث التردد الخاص بها بشكل مستمر على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لتوفير مشاهدة ممتعة بجوده وصورة عالية، ولذلك سوف نوضح لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات مع توضيح كيفية تنزيل القناة على جهاز الرسيفر وأهم البرامج الإذاعية التي يتم اذاعتها على قناة heya tv.

تردد قناة هي heya tv نايل سات

مع بداية العام الجديد 2024 قامت قناة heya tv بتحديث تردد قناة هي بها على النايل سات، ولذلك إليكم تردد القناة مع توضيح باقي المعلومات المطلوبة:

تردد القناة: 11785

دقة الجودة والمشاهدة: hd

معدل الاستقطاب الذي يتم ضبط القناة علية هو: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 5/6

معامل الترميز للقناة: 27500.

خطوات تنزيل القناة على جهاز الرسيفر

يمكنك أن تقوم بتنزيل أي قناه على جهاز الرسيفر وذلك من خلال إتباع مجموعه من الخطوات من قائمة الإعدادات التي توجد على ريموت الرسيفر وإليكم هذه الخطوات موضحة في النقاط التالية:

أولا من قائمة الإعدادات التي توجد على ريموت الرسيفر قم باختيار أيقونة التنزيل اليدوي.

ثم بعد ذلك قم بتحديد واختيار القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل القناه عليه وهو النايل سات.

ثم بعد ذلك قم بإدخال تردد القناة وباقي البيانات المطلوبة من معامل الاستقطاب والترميز وتصويب الخطأ.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات قم بالضغط على أيقونة البحث ليتم تنزيل القناه مباشرة على التلفزيون والاستمتاع بمشاهده ممتعه.

محتوي قناة heya tv

سوف نوضح لكم أهم محتويات القناة التي توجد وتذاع على قناة heya tv، وإليكم أهم محتويات وبرامج القناة موضحة في النقاط التالية: