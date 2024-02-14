الآن.. تردد قناة بطوط 2024 الجديد على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

قناة بطوط، من الممكن الاستمتاع بقناة بطوط الفضائية المحبب لأغلب الأطفال لأنها من القنوات الترفيهية المخصصة لجميع الأطفال والتي تستعرض الكثير من البرامج سواء برامج ترفيهية محتواها تعليمي أو برامج ترفيهية أيضًا ولكن هدفها تربوي أو تهدف إلى تسلية واستمتاع الطفل بالوقت على مدار ساعات عرضها لأقوى البرامج التي تظل موجودة على مدار الساعة لكي يتابعها الأطفال، وقد حققت قناة بطوط المزيد من الجماهيرية الكبيرة والشعبية، ولذلك نتابع من خلال السطور التالية من مقالنا معلومات عن تردد قناة بطوط 2024 والمرغوب في معرفة ترددها إذ تعد من أكثر القنوات الفضائية التي تتم متابعتها بشكل كبير، ولذلك نذكر إحداثيات هذا التردد حيث يرغب الكثير من الآباء والأمهات في توفير القناة على التلفاز كي يتابعها أبناءهم.

تردد قناة بطوط 2024

نتابع من خلال التقرير الآتي أهم المعلومات حول التردد الخاص بقناة بطوط الفضائية والتي تمتلك جماهيرية وشعبية كبيرة بسبب محتواها الترفيهي المعروف عنه أنه من أفضل محتويات الترفيه للأطفال حيث أنه يقدم برامج تسلية وأغاني وأناشيد ممتعة لجميع الأطفال، وعن التردد الخاص بالقناة نذكر تلك الفقرات الآتية.

تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات

التردد:11494.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة بطوط 2024 عرب سات

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قمر صناعي: عرب سات.

خطوات ضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال