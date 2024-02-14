“خزن لحد ما تقول بس”.. أسعار الدواجن + البيض والكتاكيت اليوم في البورصة والأسواق المصرية.. سعرها رخص خالص

شهدت الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 استقرار في الأسعار قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، حيث تراجعت أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن بحوالي 5 جنيه مصري لتسجل اليوم 100 جنيه مصري، بعدما كانت تبلغ 105 جنيه مصري تبعا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الدواجن اليوم، بالإضافة إلى أسعار البيض والكتاكيت في الأسواق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم ما بين حوالي 92 و93 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 110 و115 جنيه مصري في الأسواق.

أسعار الفراخ البلدي

استقرت أسعار الفراخ البلدي بقيمة 140 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بقيمة 145 جنيه مصري.

أسعار الفراخ الحمراء

انخفضت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتأتي بقيمة 100 و101 جنيه مصري.

أما بالنسبة لأسعار الدواجن الأمهات في الأسواق سجلت قيمة 75 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيه مصري.

أسعار البانيه اليوم

سجلت أسعار البانيه في محلات الدواجن بالأسواق قيمة 220 لـ250 جنيه مصري للكيلو، وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

كيلو الأوراك يتراوح سعره ما بين 90 و100 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح ما بين حوالي 148 إلى 149 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بقيمة 155 جنيه مصري.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 150 إلى 151 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 157 جنيه مصري.

يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين حوالي 144 إلى 145 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 150 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت اليوم