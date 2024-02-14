“استعلم عن كارتك”.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر pod.mohp.gov.eg + الشروط المطلوبة للحصول على الكارت.. معاك خطوة بخطوة
كارت الخدمات المتكاملة يعتبر من أهم ما يشغل عقول العديد من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تبعا لمجموعة من الشروط التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديدها، وجاء ذلك في إطار قرارات صانع القرار للاهتمام بالمعاقين والعناية بهم، وتقوم الدولة بتوفير متطلباتهم بدون أي تعقيدات، وتقوم الدولة بمنح هذه البطاقة لأصحاب الإعاقة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024.
خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 عبر الإنترنت، وتعد هذه البطاقة من الأمور المهمة التي تمكن ذوي الهمم من الحصول على إعفاء ضريبي، بالإضافة إلى تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، وتظهر نتيجة كارت الخدمات المتكاملة خلال 7، 14 يوما، وخطوات الاستعلام كما يلي:
- قم بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- قم بالنقر على أيقونة خدمات ذوي القدرات الخاصة.
- قم بالنقر على زر الاستعلام عن الطلبات.
- قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم الذي يتكون من 14 رقم.
- ثم قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة البحث.
- في النهاية سوف تظهر لك النتيجة على الشاشة.
الشروط المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والشروط كما يلي:
- إذا كان من الأشخاص الذين لديهم إعاقة سمعية بنسبة تبدأ من 55:70.
- إذا كان الشخص واحد من المواطنين الذين يعانون من شلل رباعي أو إعاقة حركية.
- إذا كان الشخص مصاب بإعاقة بصرية، يجب أن يكون بصره أقل من 6/18، أو 6/36.
- إذا كان الشخص يعاني من قصار القامة يجب ألا يقل طوله عن 140 سم.