عربي و دولي
اشلون تعرف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موقع مظلتي لكل المحافظات تحميل pdf وزارة العمل spa.gov.iq
اشلون تعرف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موقع مظلتي لكل المحافظات تحميل pdf وزارة العمل spa.gov.iq
يُقدم هذا النوع من الرعاية من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدعم للعديد من المتقدمين الذين يسعون إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ويتاح للمواطنين الاستعلام عن كشوفات المستفيدين من الرعاية، و سنتعرف على التفاصيل خلال هذا المقال.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكن أن يتم السير عليها للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:
- لابد من الولوج إلى منصة مظلتي الالكترونية او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- كذلك لابد من تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.
- الضغط على الدفعة التي ترغب بالاستعلام عنها.
- قم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر من جميع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور ظهورها ويمكن تحميلها بصيغة pdf للاطلاع عليها في أي وقت.
الشروط الواجب توافرها للتقديم على اسماء المشمولين
لا بد من توافر مجموعة من الشروط في المواطن الراغب فى الحصول والانضمام لـ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال موقع منصة مظلتي وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- لا بد أن يكون المواطن يحمل الجنسية العراقية.
كذلك لا بد أن يكون عمر المواطن يتراوح ما بين سن الخامسة عشر إلى الخامسة والخمسون بالنسبة للسيدات.
- لا بد أن يكون عمر المواطن يتراوح ما بين سن الثامنة عشر إلى سن الستين بالنسبة للرجال.
- أن يكون المواطن ليس لديه أي أملاك أو أصول عقارية.
لا بد أن يقوم المواطن بتقديم كافة الأوراق المطلوبة من للتقديم.
- كذلك أن يكون مقيم بشكل دائم في دولة العراق.
- أن يلتزم كل المواطنين بالشروط للحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل.
- لا بد أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربع أفراد للحصول على الدعم.