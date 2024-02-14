اشلون تعرف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة موقع مظلتي لكل المحافظات تحميل pdf وزارة العمل spa.gov.iq

يُقدم هذا النوع من الرعاية من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدعم للعديد من المتقدمين الذين يسعون إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ويتاح للمواطنين الاستعلام عن كشوفات المستفيدين من الرعاية، و سنتعرف على التفاصيل خلال هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكن أن يتم السير عليها للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

لابد من الولوج إلى منصة مظلتي الالكترونية او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كذلك لابد من تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على الدفعة التي ترغب بالاستعلام عنها.

قم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر من جميع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور ظهورها ويمكن تحميلها بصيغة pdf للاطلاع عليها في أي وقت.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على اسماء المشمولين

لا بد من توافر مجموعة من الشروط في المواطن الراغب فى الحصول والانضمام لـ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال موقع منصة مظلتي وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: