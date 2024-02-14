“هتسافر ب 30 جنيه”.. قائمة مواعيد قطارات القاهرة أسوان + أسعار تذاكر السكك الحديدية 2024.. اعرف لو مسافر

هناك عدد كبير من المسافرين يرغبون في معرفة مواعيد قطارات القاهرة وأسوان، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد في مصر عن مواعيد القطارات، بالإضافة إلى ذلك كيفية التعرف على مسار الرحلة وسعر التذكرة، حيث تسعى الهيئة القومية لسكك حديد في مصر في توفير كافة الرحلات للمسافرين إلى أي مكان داخل كافة محافظات مصر، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مواعيد رحلات القاهرة أسوان ومسارات الرحلات وأسعار التذاكر.

مواعيد القطارات المحسنة

تعد القطارات المحسنة من أنواع القطارات المميزة التي تسعى إلى توفير الراحة للمسافرين، والمواعيد هذه القطارات كما يلي:

موعد تحرك قطار رقم 90 الساعة 10.10 م من محطة القاهرة.

يصل القطار إلى محطة أسوان الساعة 1.30م.

مواعيد القطارات الروسي العادية

يمكن لكافة المسافرين من محافظة القاهرة إلى محافظة أسوان السفر عبر خطوط قطارات الروسي العادية، ومواعيد هذه القطارات كما يلي:

موعد تحرك قطار رقم 1010 من محطة القاهرة الساعة 5 ص، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2.30 م.

موعد تحرك قطار رقم 80 من محطة القاهرة الساعة 9 ص، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 2.05 ص.

موعد تحرك قطار رقم 1004 من محطة القاهرة الساعة 9.30 ص، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11.10 م.

موعد تحرك قطار رقم 164 من محطة القاهرة الساعة 3.30 م، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 7.40 ص.

موعد تحرك قطار رقم 188 من محطة القاهرة الساعة 6 م، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 11 ص.

موعد تحرك رقم 1014 من محطة القاهرة الساعة 6.50 م، ويصل إلى محطة أسوان الساعة 9 ص.

أسعار تذاكر السكك الحديدية في مصر

تختلف تكلفة التذكرة حسب اختلاف الرحلة من القاهرة إلى المدن المختلفة، بالإضافة إلى اختلاف نوع القطار ودرجته، وأسعار القطارات كالتالي: