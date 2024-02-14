“وأنت قاعد في بيتك”.. خطوات التقديم على عداد كهرباء جديد 2024 + الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم إلكترونيا.. قدم الآن

عندما تقوم ببناء عمارة أو شراء شقة تقوم بعدها بالبحث عن الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء، حيث يعد من المرافق الأساسية للعيش بهذه الشقة، ومن هذه المرافق أيضا الصرف والغاز، ولكن يجب السعي في الحصول على عداد الكهرباء حتى لا يتسبب التأخير في الحصول على غرامات، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية التقديم عبر الإنترنت للحصول على عداد الكهرباء وتستطيع التقديم بكل سهولة.

خطوات التقديم على عداد الكهرباء

من يريد التقديم على عداد الكهرباء عبر النت، فأصبح الأمر في غاية السهولة ويمكنه التقديم بواسطة الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى المنصة الموحدة الخاصة بخدمات الكهرباء

قم بالنقر على خدمات العدادات.

قم باختيار خدمة تركيب عداد قانوني لأول مرة.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب.

قم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يجب التأكد جيدا من أن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة.

قم بالضغط على إرسال الطلب.

سوف يظهر لك كود الطلب.

يجب الاحتفاظ بهذا الكود للحاجة إليه في حالة الاستعلام.

المستندات المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء جديد

هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء جديد، والأوراق المطلوبة كما يلي:

يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

يجب إحضار صورة من ملكية الشقة أو المنزل أو الوحدة التجارية.

يجب إحضار صورة من مقايسات العداد الذي سبق وتم تركيبه، ووجود موافقة من الحي أن الوحدة قانونية.

يجب تقديم ملف ضريبي للوحدة التجارية.

يجب تقديم فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.

كيفية متابعة طلب التقديم على عداد الكهرباء