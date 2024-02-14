“هتاخد شقة سوبر لوكس”.. الشروط المطلوبة للحصول على شقق لذوي الإعاقة في مصر وفقا لقرارات رئيس الجمهورية.. الحق جهز ورقك بسرعة

تسعى الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في تخفيف العبء على جميع المواطنين داخل كافة محافظات مصر، ومن أهم المواطنين التي تقوم الحكومة بتوفير كافة الدعم لهم هم فئة ذوي الإعاقة من المواطنين المصريين، وتسعى الحكومة المصرية في توفير شقق لهم بأقل التكاليف والخطوات، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة الشروط المطلوبة لحصول أصحاب الإعاقة على شقق.

الشروط المطلوبة للحصول على الشقق لذوي الإعاقة

قامت الدولة المصرية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على شقق لأصحاب الإعاقات والشروط كما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عاما.

يجب أن يكون مصري الجنسية ومقيم داخل دولة مصر.

يجب أن يكون من الأشخاص الذين لا يوجد لديهم دخل شهري.

إذا كان لديهم دخل لا يزيد عن 6 آلاف جنيه إذا كان متزوج من قبل.

لا يقل الراتب عن 4 آلاف جنيه إذا كان أعزب.

يجب أن يكون تمكن بالفعل من قبل في الحصول على وحدة سكنية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي أو يكون اقترض قرض من الجهات الحكومية من قبل.

الحكومة توفر شقق لذوي الإعاقة

قام المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأفراد ذوي الإعاقة داخل مصر بالإعلان في تصريحات خاصة له خلال الساعات الأخيرة أنه تم تسجيل عدد من المواطنين المصريين ذوي الإعاقة حوالي 10.64 مليون مواطن داخل كافة المحافظات المصرية، وجاء ذلك بعد تسجيلات عدد من المواطنين ذوي الإعاقة من خلال مركز التعبئة العامة للإحصاء في عام 2021، وتبين بعد هذه الإحصائية وجود حوالي 10.64 مليون شخص من ضمن التعداد السكاني للمواطنين المصريين.