هام وعاجل.. وزارة الكهرباء السعودية تعلن تعريفة الكهرباء الجديدة 2024 في المملكة العربية السعودية.. اعرف عليك كهرباء كام

تعلن شركة الكهرباء السعودية عن تحديث تعريفة الكهرباء 2024، والقيام بتغير سعر الكيلو وات لكافة مستخدمي الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم وضع السعر تبعا للاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك يتم الدفع تبعا للشرائح التي تم وضع المستهلك عليها وذلك تبعا لكمية الكهرباء التي قام باستهلاكها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص تعريفة الكهرباء في المملكة العربية السعودية لعام 2024.

تعريفة الكهرباء الجديدة بالمملكة العربية السعودية 2024

الشريحة الأولى

تضم هذه الشريحة الأفراد الذين لم يتعد استهلاكهم 6000 كيلو وات في الشهر وسوف يتم محاسبتهم كما يلي:

سيتم محاسبة الفئة التجارية بقيمة 20 هللة للكيلو وات الواحد.

سيتم محاسبة فئة السكان بقيمة 18 هللة للكيلو وات الواحد.

سيتم محاسبة فئة الخيرية والزراعية بقيمة 16 هللة للكيلو وات الواحد.

الشريحة الثانية

تضم هذه الشريحة المواطنين الذين تعدى استهلاكهم 6000 كيلو وات في الشهر وسوف يتم محاسبتهم كما يلي:

في حالة الاستخدام للأغراض السكنية والتجارية يكون بقيمة 30 هللة للكيلو وات الواحد.

في حالة الاستخدام للأغراض الخيرية والزر يكون بقيمة 20 هللة للكيلو وات الواحد.

في حالة الاستخدام في الأغراض الصحية والتعليمية والحكومية يكون بقيمة 21 هللة للكيلو وات الواحد.

في حالة الاستخدام في الأغراض الصناعية فسيتم المحاسبة بقيمة 18 هللة للكيلو وات الواحد بغض النظر عن كمية الاستهلاك.

طريقة حساب فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية 2024

يمكنك حساب فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية: