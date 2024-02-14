“هتتفرج على البرامج الدينية براحتك”.. تردد قناة الصراط على القمر الصناعي نايل سات 2024 بجودة hd.. نزلها الآن

تعد قناة الصراط من أفضل القنوات الدينية التي تقوم بعرض محتوى ديني هادف وتعمل على نشر الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية في كافة أرجاء المجتمع، ويبحث العديد من الناس عن تردد قناة الصراط لتنزيلها على التلفاز وتشغيلها للاستمتاع بالبرامج المميزة والاستفادة منها، وتنتمي قناة الصراط من ضمن قنوات الدعوة التي تنشر القرآن الكريم والسيرة النبوية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة الصراط على النايل سات.

تردد قناة الصراط على القمر الصناعي نايل سات

تقوم قناة الصراط بعرض مجموعة من البرامج والتي منها؛ برنامج أعلام الهدى، برنامج الهداية، برنامج العرض السري للنبي، برنامج أنجح قصص الزكاة، برنامج مسار المتابعين، برنامج الأدب النبوي، برنامج دليل على القرآن، ولكي تقوم بتنزيل قناة الصراط والاستمتاع بما تقدمه من برامج عليك باتباع المعلومات التالية:

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

الجودة: SD.

مميزات قناة الصراط

تضم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الدينية التي تعمل على مناقشة القضايا الهامة التي تهتم بشؤون المسلم.

تقوم القناة بعرض برامج تتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تقدم القناة مجموعة من البرامج التي تعمل على نشر الأخلاق الحميدة بين المسلمين.

تقدم القناة البرامج التي تهتم بكل ما يخص القرآن الكريم من حيث التفسير والتجويد.

تقوم القناة بتقديم محتوى يناسب كافة الأعمار.

تقوم القناة بتقديم مجموعة من برامج قصص الأنبياء والقصص الثقافية.

خطوات تثبيت قناة الصراط