اقتصاد
على كام النهاردة.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2024 في الاسواق
يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير في الأسواق بالنسبة للمستهلك، حيث استقر سعر الدجاج اليوم في الأسواق المحلية ولم يرتفع ارتفاع ملحوظ على عكس الأيام القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع كبير في سعر الدجاج والبانية، كما اختلفت أسعار كرتونة البيض اليوم في الأسواق سواء كرتونة البيض الأبيض أو الأحمر أو البلدي.
أسعار الدواجن اليوم
استقرت أسعار الدجاج اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير في الأسواق بالنسبة للمستهلك إلى أن وصل سعرها إلى الآتي:
- وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء إلى 110 جنيه وقد يختلف سعرها اختلاف بسيط على حسب المنطقة السكنية.
- وصل سعر كيلو الفراخ الحمراء اليوم في الأسواق إلى 145 جنيه بالنسبة للمستهلك.
- سعر الفراخ الأمهات اليوم الأربعاء وصل في الأسواق المحلية إلى 85 جنيه.
- سعر كيلو الفراخ الساسو وصل اليوم إلى 100 جنيه للمستهلك.
- بينما يتراوح سعر البانيه اليوم ما بين 220 إلى 250 جنيه وقد يختلف هذا السعر اختلاف بسيط على حسب المنطقة السكنية.
- وصل سعر كيلو الأوراك اليوم ما بين 90 إلى 100 جنيه للمستهلك.
- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم ما بين 45 إلى 6
أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء
تختلف أسعار كرتونة البيض اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك على حسب إذا كان بيض أبيض أو أحمر أو بلدي وقد تمثلت هذه الأسعار في الآتي:
- تصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء إلى 155 جنيه.
- كما وصلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم إلى 157 جنيه
- سعر كرتونة البيض البلدي وصلت اليوم إلى 150 جنيه للمستهلك.