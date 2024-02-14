“الفرصة مش بتيجي غير مرة واحدة”.. وظائف حكومية جديدة في منتصف فبراير 2024 + الشروط والأوراق المطلوبة.. وظيفة من حظك

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن توافر وظائف حكومية جديدة في 7 جهات وذلك بداية من منتصف شهر فبراير الحالي، وقامت بتحديد الجهات التي سيتم عقد المسابقة بها، حيث تحرص الحكومة المصرية على تعيين خريجي الجامعات من وقت لآخر في بعض الوظائف الحكومية، ويتم عمل الاختبارات واختيار المقبولين، ولا توجد في هذه الوظائف أي وساطة أو تدخل العنصر البشري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عن الوظائف الحكومية.

وظائف في 7 جهات حكومية

هناك عدد كبير من خريجي الجامعات ينتظرون موعد الإعلان عن تفاصيل الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها من قبل التنظيم والإدارة، وسوف يتم الكشف عن هذه الوظائف في منتصف شهر فبراير الحالي، حيث تم إطلاق وظائف في هيئة البريد المصري، وظائف في وزارة التربية والتعليم والطب الشرعي في الفترة الأخيرة، وتم توفير رابط إلكتروني للتقديم على هذه الوظائف وهذا هو الرابط.

شروط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024

قام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن كافة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الأول، والثاني، والثالث بكافة المحافظات المصرية والشروط كما يلي: