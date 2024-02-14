“الأصفر أتجنن خلاص”.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم + سعر عيار 21 بمحلات الصاغة.. اعرف سعر الذهب الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 حالة من الاستقرار بجميع العيارات قبل بداية تعاملات الصاغة اليوم، وقامت منصات إعلان أسعار الذهب خلال الفترة الماضية عن وقوف تسعيرة المعدن الأصفر، ووضحت أن هناك تذبذب وعدم انضباط في السعر، حيث جاء ذلك بعد ارتفاع سعر المعدن الأصفر يوم الثلاثاء حيث صعد عيار 21 بنحو 60 جنيه مصري، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة أسعار الذهب اليوم الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم الموافق 14 فبراير 2024 فى مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 24 قيمة 4182 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 قيمة 3660 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 18 قيمة 3137 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 قيمة 2440 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم قيمة 29040 جنيه مصري.

سعر أوقية الذهب عالميا اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم حوالي 2026 دولار أمريكي.

أسعار سبائك الذهب اليوم