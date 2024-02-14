كامله اون لاين.. مسلسل المتوحش الحلقة 22 بجودة عالية HD وجميع القنوات الناقله

يواصل “المتوحش” سيطرته على سباق المسلسلات التركية، ولكن ما الذي ينتظرنا في مسلسل المتوحش الحلقة 22 بعد الكشف عن حقيقة سرحان وشيبنام وإلقاء القبض عليهم، إذ استطاع جذب انتباه ملايين المشاهدين بفضل أحداثه المثيرة والغير متوقعة في الحلقة 21 من المسلسل والنهاية الصادمة، والتي فاقت توقعات الجميع وفي هذا المقال، سنغوص في تفاصيل الحلقة 22، وسنقدم لكم ملخصًا للأحداث، وموعد عرض الحلقة، بالإضافة إلى بعض التوقعات لما قد يحدث.

مسلسل المتوحش الحلقة 22

يمكننا توقع بعض أحداث مسلسل المتوحش الحلقة 22، وذلك من خلال نهاية الحلقة 21 بموت شخصية متين أركان “والد رويا”، بالإضافة إلى، الإعلان الدعائي للحلقة 22، والتوقعات هي:

خروج سرحان وشيبنام من السجن.

ظهور شخصية جديدة وهي “دينيز” الابن المتبني لغوفين ايدين؛ أي شقيق يامان علي.

ومن الواضح أن العلاقة بين الأخوين ستكون عدائية، حيث ظهر في الإعلان شجار حاد بينهما عند التقائهم للمرة الأولى.

موعد العرض وتردد قناة فوكس

يُعرض مسلسل “المتوحش” على قناة فوكس التركية مساء كل ثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، ويترقب عشاق المسلسل في الدول العربية نزول الحلقة مترجمة على مواقع الإنترنت فجر أو صباح يوم الأربعاء.

كما يمكن مشاهدة الحلقات مدبلجة باللهجة السورية يوميًا على قناة إم بي سي مصر، أما إذا كنت ترغب في مشاهدة المسلسل بالتزامن مع عرضه الأول على قناة فوكس التركية، يمكنك تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام الإحداثيات التالية: