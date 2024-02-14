مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148… وموعد عرضه على قناة الفجر الجزائرية

مازال مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 يحقق أعلى نسب مشاهدة وذلك على مدار 5 سنوات، وذلك بسبب الأحداث المشوقة والمثيرة التي يعرضها صناع العمل، والتفاصيل الدقيقة التي كشفت لنا مكر الأعداء وحكمة المؤسس عثمان الذي تولى حكم الدولة العثمانية من بعد وفاة والده ارطغرل، على الرغم من إنه الإبن الأصغر له، ويبحث عشاق الدراما التركية على مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 على قناة الفجر الجزائرية، ومن خلال هذا المقال سوف على الموعد وتردد قناة الفجر الجزائرية …….

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

حيث يعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 من أشهر المسلسلات التاريخية التي حققت أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الماضية، واهتم صناع العمل بعرض الصراعات والحروب التي خاضها المؤسس عثمان أمام أعدائه من المغول والتتار لكي يحافظ على الدولة العثمانية.

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل قيامة عثمان 148 الكثير من الأحداث، ومنها قيام عثمان بـ انقاذ حياة غونجا بعد أن تلقت سهم سام حتى تنقذه من اصابته بهذا السهم المسموم، والشعور القاسي الذي شعر به علاء الدين حيال غونجا التي لم تفكر لحظة أن تنقذ حياة علاء الدين .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

يعرض مسلسل قيامنة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، كما يمكنكم أيضاً متابعة المسلسل في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة…

تردد قناة atv التركية

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية