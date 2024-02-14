صرف معاش تكافل وكرامة 2024 استعلام قيمة تكافل بعد الزيادة الأخيرة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير الجاري، حيث يتداول العديد من المواطنين عن معرفة موعد صرف هذا المعاش، الذي من المتوقع أن تبدأ عمليات الصرف فيه غدًا الخميس الموافق 15 من شهر فبراير 2024، حيث يعد الدخل الشهري الذين يعتمدوا علية في اقصي مقاومات الحياة، من اجل حياة كريمة بكل مواطن، علي الرغم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم لمواطنيها من اجل القدرة علي مواجهه غلاء المعيشة، علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور التالية تابعونا.

تعرف علي شروط المواطنين الذين يستحقون دعم تكافل وكرامة

يشترط علي المتقدم بطلب الدعم إلا يكون مؤمنا علية من قبل القطاع العام او الخاص.

ينبغي علي المواطن أن يكون مما يعول أسرة لا تقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد.

يجب علي المتقدم أن لا يمتلك أي أصول أو أملاك باهظة الثمن.

يشترط علي المتقدم تقديم كافة المستندات اللازمة وذلك لمراجعتها من قبل الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

الاستعلام عن المواطنين الذين تم قبولهم في دعم تكافل وكرامة