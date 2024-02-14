مظلتي هسة: pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 وجبة فبراير

يبحث العديد من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق من الإستعلام عن اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة لشهر نوفمبر التي أصبحت من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تُساهم بشكل كبير في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لكي يتم الإعلان عن كافة الكشوفات الخاصة بالمشمولين، ويمكن الإستعلام عن هذه الأسماء كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة فبراير 2024

هناك بعض الخطوات الهامة التي يُرجى مراعاتها ليتم الكشف عن كشوفات اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي “من هنا“.

أو الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “من هنا“.

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات الدخول.

الضغط على زر “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

اختيار الوجبة التي ترغب فيها.

تحديد المحافظة المقيم بها المستفيد.

الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات المعنية بالقبول.

موعد صدور الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أن إعلان الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية هناك توقعات بصدورها في الأيام القليلة المقبلة، عقب الإنتهاء بشكل كامل من مراجعة وفحص جميع الطلبات المقدمة والخاصة بالمستفيد، مع مراعاة بأنه سيتم استبعاد ما هو غير مؤهل لحصوله على الوجبة الجديدة من الرعاية في العراق.