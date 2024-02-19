زيادة 50%.. تحديد موعد صرف رواتب مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة وفق لوزارة المالية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الداني للأجور لدى الموظفين، وكان ذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للموظف المصري في أثناء الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، ويستهدف القرار كل الموظفين في الجهاز الإداري الخاص بالدولة، وكذلك الهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية، وقد أتت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تلك القرارات التي اتخذها الرئيس بشأن زيادة الرواتب للموظفين، ويبدأ تطبيق القرار بشكل فعلي من شهر مارس.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب مارس، وقد جاء ذلك بالإضافة إلى الزيادة التي تميت إضافتها إلى رواتب الموظفين وفقًا لما يلي:

سوف يتم صرف رواتب الموظفين ابتداء من يوم 21 مارس الموافق يوم الخميس، ثم يتم التوقف في يومي الإجازة الرسمية الجمعة والسبت.

بعد ذلك يستمر صرف الرواتب في يوم الأحد الموافق 24 مارس و25 مارس الذي يوافق يوم الإثنين.

ثم أيضاً الثلاثاء الموافق 26 مارس ويتوقف صرف الرواتب يوم 27 مارس الذي هو يوم الأربعاء، بحيث يكون ذلك آخر يوم مقرر لصرف رواتب شهر مارس.

قيمة الزيادة في مرتبات مارس 2024

جاءت الزيادة في رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام للدولة وفقا للدرجة الوظيفية التي يتبعها الموظف، ويأتي ذلك كما هو موضح: