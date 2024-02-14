منصة مظلتي.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وأهم شروط الحصول عليها

الكثير يتساءل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، من المتوقع أن يتم الإعلان عنهم في الدفعة الأخيرة قريبًا، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، من المقرر أن يتم هذا الإعلان في شهر فبراير الحالي، حيث سيتم نشر أسماء المستحقين على موقع الوزارة الإلكتروني.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يمكنك الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة “مظلتي”، يُعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق مبادرة رائدة تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة، ويمكنك الاستعلام عن حالتك من خلال الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى منصة “مظلتي” عبر الإنترنت.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية داخل المنصة.

ثم حدد الكشوفات المتعلقة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اختر الدفعة السادسة، حيث سيتم عرض قائمة بأسماء المستحقين للوجبة الأخيرة.

ثم قم باختيار الرقم الوطني الخاص بك للتحقق من وضعك والتحقق من الأهلية للرعاية الاجتماعية.

تلك الخطوات ستمكنك من الوصول إلى المعلومات الخاصة باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

سنقوم الآن بتوضيح أهم شروط الرعاية الاجتماعية لعام 2024 في العراق، حسب الإعلان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي العراقية، وتتضمن هذه الشروط:

يجب على المتقدم للدعم أن يكون حاملاً للجنسية العراقية ومقيمًا في العراق بشكل دائم.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وأن لا يكون قد تجاوز الستين عامًا.

يجب على المتقدم أن يثبت عدم ملكه لأصول عقارية ذات قيمة عالية، وأن يكون لديه دخل ثابت.

بالنسبة للسيدات، يجب أن لا تقل أعمارهن عن 15 سنة وأن لا تتجاوز 55 سنة.

تلك الشروط تعكس المعايير التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للرعاية الاجتماعية في العراق للحصول على الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي.