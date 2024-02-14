هسة.. تحميل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

كيفية الاستعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 تعتبر من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من المواطنين في العراق، حيث أنه برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر من أفضل البرامج التي يهتم بها العديد من المواطنين من محدودي الدخل، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية خاصة العائلات التي يوجد لديهم أطفال، وقد تم التوضيح بأنه يتم الاستعلام من خلال الموقع الالكتروني، سنتعرف على الخطوات الصحيحة في الاستعلام فى السطور التالية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أوضحت هيئة الرعاية الاجتماعية في العراق أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بمنصة مظلتي من خلال الضغط على الرابط .

اختيار الخدمات الإلكترونية من الخيارات الموجودة على الشاشة الرئيسية للموقع، ثم يتم اختيار استعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية.

يتم اختيار المحافظة المقيم بها المواطن التي يود الاستعلام، واختيار استعلام، وسيتم توضيح الملف الذى يحتوى على أسماء الأشخاص التي تم الموافقة على انضمامهم للبرنامج.

ما هي المستندات المطلوبة للاشتراك في الرعاية الاجتماعية

أوضحت هيئة الرعاية الاجتماعية العراقية بأنه بعد الاستعلام على المستفيدين من الضروري إرسال بعض الأوراق والمستندات لإتمام الاشتراك في البرنامج، وهي كالتالي: