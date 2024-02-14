الحقي املي الثلاجة قبل رمضان.. عروض كارفور لشهر فبراير 2024 بخصومات تصل الي 50% على جميع المنتجات والشاشات

يعد شهر رمضان المبارك من أهم شهور السنة ويتبادل به العديد من الزيارات المنزلية ويتساءل الكثير من السيدات على عروض كارفور لشهر فبراير 2024 حتى يتمكنوا من اقتناء كافة احتياجاتهم في المنزل، وقد حرص كارفور على إصدار العديد من الخصومات المميزة الخاصة بهذا الشهر، ولا يقتصر هذه التخفيضات على المواد الغذائية فقط، بل تم اصدار بعض العروض أيضاً للأجهزة المنزلية سنتعرف علي التفاصيل كاملة في السطور التالية.

عروض كارفور لشهر فبراير 2024

تعتبر احتياجات الأشخاص في شهر رمضان المبارك أكثر من باقي شهور السنة لذا يجب متابعة عروض كارفور لشهر فبراير 2024 حتى يتم شراء كافة الاحتياجات بسعر رخيص، وقد تم توضيح بأن أسعار المواد الغذائية كالتالي:

دجاجة كوكي يتراوح وزنها من 1300 جم إلي 1400 جم بسعر 170 جنية مصري، قراصيا وزن ربع كيلو سعرها 70 جنية.

لوز مقشر ربع كيلو بسعر 100 جنية، صلصة طماطم وزن 300 جم بسعر 16.25 جنيه، ومكرونة رويال كيس 400 جم بسعر 30 جنيه.

أرز قصير الحبة كيلو بسعر 33 جنيه، بلح تمر وزن 700 جم بسعر 16 جنية، تمر عراقي وزن 1 كيلو بسعر 73 جنيه مصري.

مشمشية وزن ربع كيلو بسعر 95 جنية، وعين جمل بالقشر وزن ربع كيلو بسعر 180 جنيه، لفة قمر الدين حكاية بسعر 30 جنيها، وقمر الدين الهنا بسعر 35 جنية.

عين جمل حلواني ربع كيلو بسعر 90 جنيها، وقمر الدين البارون بسعر 70 جنيه، بندق مقشر ربع كيلو بسعر 140 جنيه.

تين مجفف الحجاج عرفة بسعر 100 جنية، سوداني مقشر ربع كيلو بسعر 40 جنيه.

ما هي عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

بعد التعرف على أسعار الياميش المميزة التي يحتاجها كافة الأشخاص في شهر رمضان، يتم التساؤل على تخفيضات الأجهزة الكهربائية لاقتناء باقي الاحتياجات، وهي كالتالي: