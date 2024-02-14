ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر وشوف مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148

قامت قناة الفجر الجزائرية بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل تقديم جودة ودقة عالية، يجب العلم أن القناة تحرص على إذاعة المسلسل المفضل لدينا وهو قيامة عثمان وهو ينتمي للأعمال التاريخية ويحكي كيف أنشأ الدولة العثمانية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بالقناة.

قناة الفجر الجزائرية

حازت القناة على نسب مشاهدة مرتفعة منذ أن تم إطلاقها وذلك بسبب المحتوى الذي تقدمه والجودة والدقة التي تتميز بها، كما أن القناة تقوم بإذاعة المسلسل باللغة العربية، كما أن القناة تقوم أيضا بعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي بالإضافة إلى مجموعة من البرامج المفضلة لدى الجميع ومن أبرزها برنامج ضحك بلا حدود، الجدير بالذكر أن القناة حرصت على توفير ترددات متنوعة على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك ما سوف نذكره بالتفصيل في النقاط التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

قامت القناة بتوفير تردد يساعدك في تنزيل القناة بواسطة القمر نايل سات، وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يعرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يتم عرضه في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، كما أنه يتم إعادة الحلقة مرة أخرى يوم الجمعة في تمام الساعة 1 ظهرا.