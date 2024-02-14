خراب مستعجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر اليوم الاربعاء 2024/2/14 في جميع الاسواق والسوبر ماركت

تعتبر السجائر من أكثر الأشياء الاستهلاكية على الإطلاق، ويوجد العديد من الأشخاص التساؤلات على أسعار السجائر اليوم ليتمكنوا من شرائها بالسعر الرسمي التي أوضحته الحكومة، وقد أكدت الحكومة المصرية بأن هناك بعض الأنواع من السجائر الأجنبية ارتفع سعرها بشكل كبير على الاطلاق، وبشكل مبالغ فيه، وقد تم تسعريها أيضاً من قبل الحكومة، وتم التوضيح بأنه لا يجب علي المواطنين بأسعار غير رسمية حتى لا يتعرض التاجر إلى تسديد غرامة مالية، سنتعرف علي التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

أسعار السجائر اليوم

شهد السوق الرسمي ارتفاع جديد في السجائر وقد تم توضيح أسعار السجائر اليوم، وهي كالاتي:

سعر سجائر ميريت بمختلف أنواعها حوالي 85 جنية مصري، بينما سعر سجائر مالبورو 79 جنيه، بينما مالبورو كرافت يبلغ سعرها حوالي 69 جنية.

سعر عبوة ال ام حوالي 59 جنية، ويمكن شراء عبوة التبع التى يبلغ سعرها حوالي 64 جنيه مصري.

سعر التبع المسخن من نوع ثريا حوالي 64 جنيه للعبوة.

كما يوجد أيضاً بعض من أنواع السجائر المصريه التابعه لشركة الشرقية للدخان، ويبلغ سعرها كالاتي:

سجائر بوكس سعرها 20 جنيه، بينما سجائر كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين يبلغ سعرها حوالي 27 جنية.

سعر كليوباترا بوكس 27 جنية، وسعر كليوباترا بوسطن وماونت 27 جنية أيضاً.

سعر كليوباترا سوبر، ومونديال سعرها 27 جنيه، و كليوباترا بلاك ليبول 27 جنية.

سعر سجائر فايسروي حوالي 42 جنية.

ما هي الأسباب الأساسية في ارتفاع سعر السجائر

بعد أن تم توضيح أسعار السجائر التي يتساءل عنها العديد من المواطنين بالتسعير الرسمي يجب التعرف على أسباب زيادة الأسعار، وقد تم التوضيح بأن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار السجائر هي استيراد بعض المواد التي تدخل في تصنيعها بالإضافة إلي الأزمة الراهنة في الفترة الحالية، ولكن تم تسعيرها بشكل رسمي لالتزام كافة التجار بالبيع بنفس السعر الحكومي، وإلا سيتعرض للمسائلة القانونية.