NOW هسة download كشوفات اسماء نقل النفوس وجبة شهر فبراير 2024 جميع ملفات النفوس بالعراق

كشفت وزارة الداخلية العراقية برئاسة السيد الشمري، عن صدور عدد من الوجبات التي تشمل الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب مراجعة دقيقة من قبل مديرية الأحوال المدنية لكافة الطلبات المقدمة، بما يُساهم ذلك في إمكانية الحصول على كل هذه الوجبات بالمحافظات، وفقًا لبعض الخطوات التي نكشفها معكم في السطور التالية.

كشوفات اسماء نقل النفوس وجبة شهر فبراير

هناك بعض الخطوات ليتم الكشف عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة لشهر فبراير 2024، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة حكومة المواطن.

ثم يتم كتابة بيانات تسجيل الدخول.

ليتم الذهاب بعدها إلى الصفحة التالية من الموقع.

وعليه يُرجى إدخال بيانات المواطن المتقدم.

تحديد الوجبة التي ترغب فيها.

ليتم بعدها الضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمتقدم.

شروط ومستندات التقديم في نقل النفوس

جاءت أهم شروط ومستندات التسجيل في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما يأتي:-