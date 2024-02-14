“اعزمي جوزك على فرخة بلدي في الفلاناتين” .. انخفاض في أسعار الفراخ اليوم 14 فبراير 2024 في مصر

شهدت أسواق الدواجن في مصر يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير تراجعًا ملحوظًا في أسعار الفراخ، حيث سجلت بورصة الدواجن والأسواق المحلية انخفاضًا وفقًا لأحدث تحديث للبورصة الرئيسية للدواجن، كما يتوقع أن تقدم تلك التخفيضات تخفيفًا على الأسر وتسهم في تحسين القدرة الشرائية لديهم، وسوف نستعرض أسعار الدجاج والبيض وأيضا كيلو البانية.

أسعار الدجاج في مصر

تتفاوت أسعار الفراخ في السوق المصرية، حيث يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 92 و93 جنيهًا في المزارع، ويتم تسعيرها للمستهلك بين 110 و115 جنيهًا، أما بالنسبة للفراخ البلدي، فيسجل سعر كيلوها 140 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر 145 جنيهًا، أما بالنسبة للفراخ الحمراء والساسو، فقد سُجلت أسعارها عند 100 و101 جنيهًا على التوالي، ويبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات 75 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

في الأسواق المصري يظهر سعر البيض تباينًا واضحًا في الأسعار بين الأصناف المختلفة

يتنوع سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 148 إلى 149 جنيهًا في مناطق الإنتاج، ولكن عندما يصل إلى المستهلك يرتفع السعر إلى 155 جنيهًا.

يسجل سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 إلى 151 جنيهًا، ويتجاوز ذلك عندما يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 157 جنيهًا.

أما بالنسبة للبيض البلدي، فيتراوح سعر كرتونته بين 144 إلى 145 جنيهًا في المزارع، ويتم عرضه للمستهلك بسعر يصل إلى 150 جنيهًا.

أسعار منتجات الدواجن الأخرى

فيما يتعلق بالمنتجات الفرعية مثل البانيه، فقد وصل سعر الكيلو الواحد ما بين 220 و250 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الوراك بين 90 و100 جنيه للكيلو، وللكبد والقوانص، يتراوح سعر كيلوهما بين 90 و100 جنيه.