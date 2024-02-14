معلومات تهمك ... شروط الإقامة الذهبية في الإمارات 2024 ومميزات الإقامة الذهبية 2024

للأشخاص الذين يسعون إلى العيش في دولة متقدمة مثل الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الإقامة الذهبية في دبي خياراً استثمارياً مغرياً حيث أن هذه الإقامة تمنحهم العديد من الامتيازات الجاذبة، مثل الحصول على إقامة مستمرة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والمالية، وفي هذا المقال سنتحدث في موضوع الإقامة الذهبية في دبي وسننظر في المنافع التي تقدمها للسكان.

شروط الإقامة الذهبية 2024



إذا كنت ترغب في الحصول على إقامة ذهبية لمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل، فعليك الاستثمار في صندوق عام ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تلتزم بها:

تحتاج إلى رسالة من صندوق استثماري موثوق تبين أنك وضعت وديعة بمبلغ 2 مليون درهم إماراتي.

إظهار رخصة تجارية صالحة وعقد تأسيس الشركة الذي يوضح أنك استثمرت مبلغاً لا يقل عن 2 مليون درهم إماراتي.

رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تؤكد أنك دفعت ضرائب بمبلغ لا يقل عن 250,000 درهم إماراتي في السنة.

التأكد من أن رأس المال الذي استثمرته ليس نتيجة لقرض.

تقديم دليل على تأمين صحي لنفسك ولعائلتك، إذا كان مطلوباً.

مميزات الإقامة الذهبية 2024

الإقامة الذهبية في الإمارات هي فرصة رائعة للمستثمرين والمواهب العالمية، حيث توفر لهم مجموعة من المنافع والحقوق ومن بين هذه المنافع والحقوق ما يلي: