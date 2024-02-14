“أتفرج ببلاش” .. ثبت الآن تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة نايل سات الناقلة لأهم البطولات الدولية والعربية لمشاهدة بجودة HD

تعتبر قناة بي إن سبورت هي إحدى أشهر القنوات الرياضية التي تقدم مجموعة من عروض مباريات كرة القدم على الصعيد الدولي والمحلي ونجد أن هذه القناة لديها شعبية كبيرة جدا خاصة بين عشاق الساحرة المستديرة ومحبي مباريات كرة القدم ونجد أن ما يميز هذه القناعة عن غيرها من القنوات الأخرى هي أنها تقوم دائما بعرض مجموعة من المباريات المختلفة والحصرية على شاشتها وهذا جعلها في الصادرة عن غيرها من القنوات الرياضية الأخرى الموجودة على النايل سات وفي هذا الموضوع من خلال موقعنا سوف نذكر لكم التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الرياضية تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية

على الرغم من وجودة العديد من القنوات الرياضية على نايل سات إلا أن قناة بي إن سبورت ستظل واحدة من أفضل هذه القنوات التي حصلت على نسب مشاهدة مرتفعة جدا ونجد أن هذه القناة تقدم العديد من الأستوديوهات التحليلية لكبرى نجوم الإعلام والمحللين الرياضيين المعروفين على مستوى العالم العربي، وهذا جعل لهذه القناة مصداقية لدى مشاهديها سنجد أنها تقوم أيضا بتغطية أخبار بعض الرياضات الأخرى مثل كرة التنس والسلة وكرة اليد فهي قناة شاملة تقدم محتوى رياضي هاتف واليكم التردد الخاص بها على بعض الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12765.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10810.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

طريقة ضبط قناة بي إن سبورت الإخبارية

حتى نقوم بالعمل على ضبط قناة بي إن سبورت علينا أن نجمع بعض الخطوات السهلة والسريعة وقد النحو التالي:

الخطوة الأولى نكون فيها باستخدام جهاز ريموت كنترول والضغط على قائمة الإعدادات الخاصة بالرسيفر.

الخطوة الثانية نقوم فيها بالكبس على أيقونة التركيب اليدوي ويتبع هذا بالضغط على أيقونة إضافة التردد.

الثالثة يتم إدخال كل البيانات الخاصة بالقناة من التردد ومعامل التصحيح ومعدل الترميز والضغط على أيقونة بحث.

بعد التأكد من تحميل القناة على الرسيفر نضغط على خيار حفظ.