“ابسط يعم تموينك هيكتر“ خطوات إضافة مواليد وزارة التموين 2024 digital.gov.eg

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد فتح إضافة مواليد وزارة التموين، وهي عملية تقوم بها الوزارة كل عدة شهور وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود ومساعدتهم في الحصول على سلع مدعمة في ظل غلاء الأسعار التي تواجهه البلاد، يجب العلم أن خطوة إضافة المواليد تتم وفق مجموعة من الضوابط والمعايير، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

إضافة مواليد وزارة التموين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه لم يتم فتح إضافة المواليد حتى الوقت الحالي، كما أوضحت أن الفئة الوحيدة التي يصرح لها بأن تقوم بإضافة المواليد هم أبناء الشهداء وأصحاب معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلى أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والأشخاص الذين يمتكلوا بطاقة الخدمات المتكاملة، وأكدت أن تلك الخطوة تتم وفق شروط محددة ألا وهي أن لا يقل عمر الطفل عن أربع أعوام ولا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد فقط.

خطوات إضافة المواليد في بطاقة التموين

قامت وزارة التموين المصرية بتحديد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل إتمام عملية الإضافة، والتي تكون كالتالي: