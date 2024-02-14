“شوف كل الماتشات” تردد قناة بي ان سبورت القطرية bein sport

بي ان سبورت هي شبكة قنوات رياضية رائدة في العالم، تتميز بتغطيتها الواسعة لأهم الأحداث الرياضية العالمية، واستخدامها لأحدث التقنيات في البث، وتحليلاتها الرياضية المميزة، وبرامجها الرياضية المتنوعة وقد تأسست بي ان سبورت القطرية عام 2012، مقرها الرئيسي في الدوحة، قطر.

قناة بي ان سبورت القطرية bein sport

تتميز بي ان سبورت بتغطيتها الواسعة لأهم الأحداث الرياضية العالمية، مثل كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، وغيرها وتعتمد بي ان سبورت على أحدث التقنيات في البث، مثل تقنية HD و 4K، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين وتمتلك بي ان سبورت فريقًا من أفضل المحللين الرياضيين في العالم، الذين يقدمون تحليلات رياضية مميزة للمباريات والأحداث الرياضية.

البرامج الرياضية المتنوعة: تقدم بي ان سبورت مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، مثل البرامج الحوارية، والبرامج الإخبارية، والبرامج الترفيهية.

تردد قناة بي ان سبورت نايل سات

في أواخر عام 2013، اتخذت بي إن سبورتس خطوة جريئة نحو الاستقلالية، وتأسست كمجموعة إعلامية مستقلة. ومنذ ذلك الحين، واصلت المجموعة رحلة صعودها، ووسّعت نطاق بثها ليشمل جميع أنحاء العالم.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12054.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 2/3.

او

التردد : 11054.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

او

التردد : 11013.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على العرب سات

التردد: 12379.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط قناة بي إن سبورتس 2023: