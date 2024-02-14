إليكم الموعد المتوقع وتفاصيل جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أصدرت الجهة المسؤولة في الصندوق الوطني للتقاعد جدولاً يتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر، وأعلنت عن منح ومعاشات للموظفين المتقاعدين، وتم احتساب الزيادات وفقاً لما أقرته رئاسة الجمهورية، وأعلنت هيئة الصندوق عن التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة، حيث أكد المدير العام ورئيس الصندوق أنه ستتم زيادة الأجور سنوياً بهدف توفير مستوى معيشي مناسب للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، تسعى الحكومة بشكل مستمر إلى تحسين جودة الحياة وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وسنتابع فيما يلي تفاصيل الإعلان عن زيادة أجور المتقاعدين.

تفاصيل جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

تحدثت الأنباء بشكل متزايد عن قرار تطبيق زيادة في رواتب المتقاعدين بالجزائر، مما أثار الكثير من التساؤلات حول هذا الموضوع، وفي الواقع، أكد المسؤول الذي يمثل الصندوق الوطني للجزائر، وفقاً للقانون المعمول به في البلاد، أن هناك زيادة فعلية في الأجور والرواتب للعام الحالي، سيتم تنفيذ هذه الزيادة ابتداءً من شهر مايو 2024، بهدف تحسين الوضع المالي ومستوى المعيشة للمتقاعدين، كما قرر السيد الرئيس، ماجد عبد المجيد تبون، رفع الحد الأدنى للرواتب المتقاعدة في الجزائر إلى مستوى أعلى من القيمة المالية الحالية، وعلى سبيل المثال، ستصل قيمة الراتب لمن يتقاضون 10000 دينار جزائري إلى 15000 دينار، ومن يتقاضون 15000 ديناراً جزائرياً سيحصلون على زيادة تجعل الراتب يصل إلى 20000 دينار جزائري.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2024 هي تماماً مثل النقاط الموضحة أدناه.

يجب التوجه إلى منصة المؤسسة العامة للتأمينات من خلال الرابط الرسمي يجب إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم وتاريخ ميلاد الفرد بعد ذلك، يتم النقر على زر تأكيد لتأكيد جميع المعلومات وإرسال الرسالة التفصيلية التي توضح الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية

والآن يتبقى عليك الانتظار حتى إتمام العملية.