هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا على جميع أنحاء البلاد.. “منخفض جوي”يضرب البلاد البس الدولاب وانت خارج

صباح يوم جديد تساقطت به حبات المطر في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية، وهذا ما جعل الكثيرون يتابعون هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا، بحيث يتعرفوا على حالة الطقس وهل يبدأ الجو في الاعتدال تمهيدًا لفصل الخريف أم أن الجو ما زال باردًا، وللأسف هناك منخفض جوي يضرب البلاد الساعات المقبلة، فدعونا نسرد لكم التفاصيل عبر “البديل”.

هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا

وضح مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية المصرية أن هُناك منخفض جوي يضرب جمهورية مصر العربية، حيث بالفعل بدأ المنخفض من مساء أمس الثلاثاء وسوف يستمر غدًا، وهذا المنخفض مستمر حتى يوم الجمعة القادمة 16 من شهر فبراير لعام 2024، حيث المنخفض الجوي سيتركز تأثيره على البحر المتوسط، وستكون العوامل المصاحبة لهذا المنخفض ما يلي:

أمطار متفاوتة في الشدة.

أمطار رعدية في بعض المناطق ويصاحبها حبات البرد.

انخفاض شديد بدرجات الحرارة.

نشاط الرياح.

وكل هذه العوامل مع بعضها تؤدي إلى برودة الطقس، لذا حاولوا التزام المنازل قدر المستطاع والخروج عند الضرورة فقط.

حالة الطقس اليوم

وضحنا لكم بيان هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا وأن المنخفض مستمر إلى يوم الجمعة وليس غدًا فقط، حيث في المجمل اليوم أو غدًا تشهد البلاد انخفاض بدرجات الحرارة بكل الأنحاء، وسيكون الطقس مائل للبرودة بالنهار، بينما شديد البرودة في الليل، وسيتكون الصقيع في الوادي الجديد ووسط سيناء على المزارع بها.

واليوم الطقس دافئ على بعض المناطق بالوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وسيميل للدفئ على السواحل الغربية الشمالية، ولكن في الصباح الباكر وبالليل بارد على كلب الأنحاء.