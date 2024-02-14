pdf  الان حمل نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024‏ جميع المحافظات  موقع وزارة التربية والتعليم العراقية” نتائجنا “

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تم الانتهاء من امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول فى العراق خلال الأسبوعين الماضيين، والآن ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن النتائج، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في جميع المحافظات بعد انتهاء عملية تصحيح الدرجات ومراقبتها ومتابعة الإجراءات اللازمة،و للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط يتم الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق 2024:

توفر وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الصف الثالث المتوسط بطريقة سهلة ومباشرة، ويكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى هذه النتائج بمجرد إعلانها رسميًا ينصح المواطنون بمتابعة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والاطلاع على التحديثات الرسمية لمعرفة الموعد الدقيق لإعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في جميع المحافظات، من خلال الخطوات البسيطة التالية:

القيام بالنقر على الرابط الرسمي لوزارةالتربيةوالتعليم”نتائجنا“.

القيام بإدخال المعلومات المطلوبةمثلرقمالجلوسأوالاسمالكامل.

التأكد من نتائج الصف الثالث المتوسط

التأكد من نتائج الصف الثالث المتوسط التحقق من دقة بياناتك التى قمت بادخالها

ثم الضغط “عرض النتائج”، وانتظر وسوف تظهر النتيجة أمامك مباشرة.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2024:

خلال بعض التصريحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العراقية والتى أكدت خلالها أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط الدور الأول بالعراق، وجارى اجراء المراجعات النهائية لجميع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، حتى يتم اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا ” حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الدخول ومتابعة نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة.