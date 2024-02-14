كشوفات PDF” اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ….العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن رفع اسماء جديدو من المقبولين في برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي تسعى من خلاله أن تقدم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية الأكثر احتياجاً خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024….

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن الإنتهاء من اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المتقدمين خاصة كبار السن والسيدات، حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر وهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه للمواطنين التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي….

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

أن يكون المواطن المتقدم من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة ولا يغادر أراضيها.

كما يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات .

الا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا تقل أعمار المتقدمين من النساء عن 15 عام ولا يزيدن عن 55 عام.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024