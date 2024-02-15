“سجل anem.dz“ رابط التقديم على منحة الطفل 2024 في الجزائر 2000 دينار + شروط التسجيل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن منحة الطفل 2024، والتي تعتبر واحدة من أهم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة لمواطنيها وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية ومساعدة الأسر على تلبية احتياجات أولادهم من حيث الخدمات الصحية والتعليمية والملبس والمأكل، ولكن قامت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التقديم على الدعم.

منحة الطفل 2024

وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه للأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأطفالهم، ولكن الجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر قامت بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند الرغبة في التقديم على المنحة والتي تتمثل في:

يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة تابعة لبرنامج أمان الاجتماعي.

يجب أن يكون أطفال الأسرة يتراوح عمرهم ما بين 6 سنين وحتى 9 سنين.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون الطفل يعاني من مرض مزمن أو ينتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

يجب العلم أنه يتم إعطاء الأولوية للأسر المحتاجة.

رابط التقديم على المنحة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم على المنحة: