مبرووك النتيجة.. لينك نتائج الثالث متوسط والسادس الاعاددي والسادس الابتدائي 2024 محافظات العراق بأكملها

اقتربت نتائج الطلاب في العراق على الظهور خاصة بعد أن تم الانتهاء من امتحانات جميع المراحل الدراسية التي تشمل كافة المناهج للترم الأول، مع مراعاة بأن النتيجة لم يتبقى عليها سوى اعتمادها ن قبل وزير التربية العراقي، والعمل على إعلانها ورفعها عبر منصات التعليم الرسمية في العراق، ويمكن الاستعلام عن هذه النتائج وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج الطلاب في العراق

هناك بعض الخطوات ليتم البحث عن نتائج الطلاب مختلف المراحل الدراسية في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

كذلك يتم إدخال رمز التحقق في الصفحة الرئيسية.

بعدها يُرجى التوجه إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

على أن يتم تحديد المرحلة الدراسية.

وإدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني بعد ذلك.

الضغط على زر “عرض”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة بكل سهولة.

متى موعد عرض نتائج الطلاب في العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الطلاب في العراق، تمر بعدة مراحل مختلفة بعد الانتهاء من عقد الامتحانات، على أن يتم دخولها بعد ذلك إلى مرحلة التصحيح التي تشمل كافة أوراق الامتحانات، ثم يتم رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة في العراق، مع مراعاة بأن الوزارة حريصة على أن يحصل كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات.