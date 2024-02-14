مشمولي الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة.. أسماء المشمولين بالرعاية دفعة شباط عبر منصة مظلتي ووزارة العمل

مشمولي الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة هو أهم ما يبحث عنه الآن من قبل المواطنين العراقيين الذين يتابعون رابط نصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحظة بلحظة للإستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة شباط التي طال انتظارهم لها خلال الفترات السابقة وأصبح الجميع يترقب إعلان الأسماء المستفيدة من الدعم الحكومي العراقي بحالة من التوتر والقلق خوفا من رفض اسمه مع الأسماء الغير مستحقة التي سيتم رفضها واستبعادها لعدة أسباب وأهمها عدم تتطابق الشروط عليها او لعدم ارفاق جميع الأوراق والمستدات المطلوبة وغيرها من الأسباب الأخري، ومن خلال ما تبقي من السطور فسوف نوضح لكم خطوات الإستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة للتقديم.

مشمولي الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة

مشمولي الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على قيمة الوجبة قبل بدء شهر رمضان المعظم الذي قارب علينا كثيرا جدا والذي يحتاج إلى أموال ومصروفات ضخمة للغاية وذلك للنزول إلى الأسواق وشراء ياميش رمضان وغيره من المستلزمات المطلوبة لذلك الشهر الكريم والبعض اصابه التخوف من تأخر صرف دفعة شباط لحين بدء شهر رمضان المعظم، ولكن لا داعي للقلق من ذلك الأمر فوفقا للمصادر والتقارير فأن الصرف سيكون خلال تلك الأيام القليلة القادمة بعد قرب الانتهاء من فرز الاسماء وتصفيتها وتحديد العناصر المستحقة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية دفعة شباط

والآن نتركم مع خطوات وطريقة الاستعلام عن الأسماء حين إعلانها مباشرة من خلال تلك الخطوات البسيطة جدا وهي:

في البداية عليك التوجه إلى منصة مظلتي.

اضغط على ايقونة الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها “السابعة”.

اكتب اسمك بشكل صحيح.

اضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق