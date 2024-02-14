اقتصاد
الاخضر بكام النهاردة.. سعر الدولار يوم عيد الحب الاربعاء 2024/2/14 في جميع البنوك المصرية
يشهد سعر الدولار يوم عيد الحب الموافق الأربعاء 14 فبراير 2024، حالة من الاستقرار وذلك بحسب آخر تحديث رسمى صدر لسعر العملة الأمريكية في البنك المصرى المركزى، والمواقع الرسمية للبنوك الأخرى فى مصر، وبناءاً على ذلك أصبح سعر الدولار في مصر يمثل موضوعاً هاماً لجميع المواطنين، حيث أننا شهدنا جميعاً الفترة الأخيرة استقراراً وثباتاً نسبيا فى سعر الدولار مقارنةً بالجنيه المصري، مما جعلنا نتساءل حول تأثيرات هذا الثبات وتوقعات المستقبل.
سعر الدولار يوم عيد الحب
وفيما يلى سوف أعرض عليكم سعر الدولار يوم عيد الحب فى بعض البنوك المصرية، وهذا طبقاً لآخر تحديثات شاشات عرض لأسعار العملات.
- يمثل سعر الدولار فى بنك مصر 30.85 جنيه للشراء، و 30.95
- أما للبيع.
- يمثل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- يمثل سعر الدولار فى بنك القاهرة 30.95 جنيه للشراء، 30.85جنيه للبيع
- يمثل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سعر 30.75جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
- يمثل سعر الدولار في بنك ميد بنك سعر 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
- يمثل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- يمثل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- يمثل سعر الدولار في بنك قطر الوطنى 30.85 جنيه للشراء، 30.95جنيه للبيع.
- يمثل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار
- استمرار الاستثمار الأجنبي وتحسن الوضع المصري الإقتصادى.
- الزيادة والتحسن في الاحتياطات النقدية للبنك المصري المركزي.
- تطور التوجهات الحكومية في مجال الاقتصاد مما ساعد على استقرار سعر الدولار.
- وفي ظل هذا التحدي الكبير يجب علينا جميعاً كمواطنين، أن نكون على دراية تامة بكافة التطورات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي والمحلي وذلك لاتخاذ قرارات مستنيرة.