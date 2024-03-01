“800 دينار جزائري“ كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر anem.dz وشروط التسجيل

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه للسيدات الذين ليس لديهم راتب ثابت من قبل الحكومة داخل الجزائر، وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الأساسية الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم توفير الدعم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم خطوات التقديم على الدعم.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

الجدير بالذكر أنها ليست المنحة الوحيدة التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمواطنيها ولكن يوجد الكثير من المنح الأخرى ومنها منحة البطالة ومنحة الطفل بالإضافة إلى منحة الطالب الجامعي، تم إطلاق جميع المنح منذ انتشار فيروس كورونا من أجل مواجهة غلاء الأسعار التي تواجهه جميع البلاد حول العالم.

شروط الحصول على منحة المرأة

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على المنحة ومن أهم تلك الشروط:

يجب أن تكون السيدة المتقدمة مطلقة أو أرملة، كما يجب تقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية الخاصة بها.

في حين إذا كانت المتقدمة متزوجة يجب أن يكون لدى زوجها ما يعيقه عن العمل وتقديم ما يثبت ذلك.

يجب أن تكون جزائرية الجنسية وتعيش داخل دولة الجزائر باستمرار.

يشترط أن يكون عمر المتقدمة يتعدى الخمسة عشر عام.

عدم امتلاكه لأملاك ثمينة أو حساب بنكي.

رابط التقديم على المنحة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في المنحة وهي: