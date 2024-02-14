تردد قناه القط والفار الجديد 2024 على النايل سات.. تردد قناة توم وجيري الحديث فبراير بجودة اتش دي HD

تردد قناه القط والفار الجديد 2024 هو أهم الاسئلة التي تتوجه إلى محرك بحث جوجل يوميا، حيث يعد تردد قناة توم وجيري أحد ابرز القنوات وأقدم القنوات الخاصة بالأطفال والتي تقدم لها العديد والعديد من الافلام الكرتونية الممتعة للغاية التي تحتوي على المعة والاثارة والمغامرة مما يشد انتباه الطفل لها جدا وتعد بالنسبة له هي أهم وسائل التسلية، وهذا ما يدفع أولياء الأمور دائما حارصين كل الحرص على ضبط هذه القناه على جهازهم الخاص كواحدة من أفضل قنوات الأطفال ويضعوها دائما ضمن القنوات المفضلة لديهم في مقدمة القائمة.

تردد قناه القط والفار الجديد 2024

قناه القط والفار هي انتاج امريكي للرسوم الكرتونية المتحركة والتي بدأ انتاجها عام 1940 وحازت على جوائز الاوسكار، وتدور احداثه حول الصراع الدائم بين القط توم والفار جيري، حيث يحاول الأول الامساك بالثاني ووضعه على مائدة افطاره للتخلص من ازعاجه، وفي كل مرة يكون توم قريب جدا من تحقيق ذلك يفاجأه جيري بمقلب ساخن مضحك ويهرب من بين يديه، وفشلت كل محاولات الصلح بسبب تدخل جيري لإفساد مخططات توم والتسبب في تهريب كل فريسة يحاول صيدها، مما يغضب توم جدا ويجعله يريد الفتك بجيري والتخلص منه ومنه مشاكله واحيانا يستدرجه الفأر لبيت الكلب الضخم ويعد ذلك أحد اقوي مقالبه.

تردد قناة توم وجيري الحديث فبراير 2024

والآن نتركم مع تردد قناة توم وجيري الجديد للاستمتاع بمغامرات القط والفأر للصغار والكبار وهي كما يلي:

القمر نايل سات التردد 12149 معدل الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 جودة القناه HD

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