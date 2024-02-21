“aadl.com.dz سكنات عدل3“ خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 + شروط التسجيل خطوة بخطوة

أعلنت وكالة عدل عن سكنات عدل 3 وذلك بعد أن حقق مشروع عدل 1 و 2 نجاح كبير، وهي عبارة عن وحدات سكنية يتم منحها لأصحاب الدخل المتوسط وتكون أسعارها متوسطة ومناسبة للجميع، كما أنه يمكن تسديد المبلغ المستحق على شكل أقساط، ولكن يجب العلم أنه يتم توفير تلك الوحدات وفق شروط محددة، وذلك ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا المستندات المطلوبة للتسجيل.

سكنات عدل 3

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه لم يتم فتح التسجيل حتى الوقت الحالي، وعندما يتم فتح التسجيل سوف يتم الإعلان من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوكالة عدل، يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم على الوحدات السكنية:

في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة من قبل الموقع. يرجى ملء النموذج الخاص بحجز الوحدات. يجب على المتقدم إدخال الرقم الوطني الموجود في البطاقة التعريفية الخاصة به. بعد الإنتهاء من جميع الخطوات يجب طباعة الطلب والاحتفاظ به.

المستندات المطلوبة للتقديم على السكن

يجب تقديم تلك المستندات عند التقديم على الوحدات السكنية:

شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

تصريح شرفي ويجب أن يكون معتمد من قبل الجهات المسؤولة.

صورة من البطاقة التعريفية.

نسخة من طلب التقديم.

شروط التسجيل في سكنات عدل

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ومنها: