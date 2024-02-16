من هُنــا .. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومساحات الوحدات 2023

العديد من الأشخاص يقومون بالبحث بصورة دائمة مستمرة عن الرابط الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي، فمن الجدير بالذكر انهم من الممكن ان يتم حجز تلك الشقق بشكل الكتروني عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان ومن الجدير بالذكر ان الأشخاص يرغبون في التعرف على الخطوات اللازمة للحجز وأيضا سوف نوضح مساحات تلك الشقق السكنية.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قد بينت وزاره الإسكان هذا الرابط الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات اللازمة للحجز وهي كما يلي:

الخطوة الأولى انتقال الموقع الالكتروني الذي يتعلق بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية ادخال جميع البيانات اللازمة والمرادة منك بشكل صحيح.

الخطوة الأخيرة النقر على أيقونة ارسال الطلب.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

لقد تم الكشف من جانب وزارة الإسكان الاجتماعي عن جميع ما يخص المساحات الخاصة لتلك الشقق السكنية المعلن عنها من جانب الوزارة اذ انه تم إتاحة حوالي 900 شقة سكنية بمختلف المساحات حتى تتلاءم مع كل المواطنين لكي يتمكنوا من شراك وحده مناسبة وملائمة لهم في كلا من المكان وأيضا المساحة، كذلك ان المساحة الخاصة بتلك الوحدات تبلغ من 68 متر الى 167 متر هذا بجانب انه قد تمت اتاحه ما يقرب من حوالي 711 شقة سكنية تبتسم بتصاميم عصرية حديثة ومذهلة وكذلك جذابة للغاية.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قد أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي أن هناك سلسلة من الشروط اللازمة لحجز تلك الشقق من ضمنها: