من هُنــا .. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومساحات الوحدات 2023
العديد من الأشخاص يقومون بالبحث بصورة دائمة مستمرة عن الرابط الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي، فمن الجدير بالذكر انهم من الممكن ان يتم حجز تلك الشقق بشكل الكتروني عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان ومن الجدير بالذكر ان الأشخاص يرغبون في التعرف على الخطوات اللازمة للحجز وأيضا سوف نوضح مساحات تلك الشقق السكنية.
رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي
قد بينت وزاره الإسكان هذا الرابط الخاص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي والخطوات اللازمة للحجز وهي كما يلي:
- الخطوة الأولى انتقال الموقع الالكتروني الذي يتعلق بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.
- الخطوة الثانية ادخال جميع البيانات اللازمة والمرادة منك بشكل صحيح.
- الخطوة الأخيرة النقر على أيقونة ارسال الطلب.
مساحات شقق الإسكان الاجتماعي
لقد تم الكشف من جانب وزارة الإسكان الاجتماعي عن جميع ما يخص المساحات الخاصة لتلك الشقق السكنية المعلن عنها من جانب الوزارة اذ انه تم إتاحة حوالي 900 شقة سكنية بمختلف المساحات حتى تتلاءم مع كل المواطنين لكي يتمكنوا من شراك وحده مناسبة وملائمة لهم في كلا من المكان وأيضا المساحة، كذلك ان المساحة الخاصة بتلك الوحدات تبلغ من 68 متر الى 167 متر هذا بجانب انه قد تمت اتاحه ما يقرب من حوالي 711 شقة سكنية تبتسم بتصاميم عصرية حديثة ومذهلة وكذلك جذابة للغاية.
حجز شقق الإسكان الاجتماعي
قد أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي أن هناك سلسلة من الشروط اللازمة لحجز تلك الشقق من ضمنها:
- الجنسية المصرية.
- كذلك عدم الاستفادة من برنامج الإسكان قبل ذلك.
- كما انه لابد من التقديم من خلال موقع الرسمي الخاص بالوزارة.
- كما انه ينبغي امتلاك اهليه التصرف.
- هذا بجانب انه لا يجب ان يتم تعديل استخدام التخصص المتعلق بهذه الشقة السكنية وهذا التخصص يكون متمثل في استخدام الشقة للسكن فحسب ولا يجب استخدامه في غير ذلك.